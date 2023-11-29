بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.. وضع حجر الأساس لجملة مشاريع خدمية في زاخو بنحو 6 مليارات دينار

بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، أعلنت إدارة زاخو المستقلة (ضمن حدود محافظة دهوك) اليوم الأربعاء ، عن وضع حجر الأساس لعدة مشاريع خدمية بكلفة اجمالية تقدر بنحو 6 مليارات دينار.

المشرف على إدارة زاخو المستقلة گوهدار شيخو، وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية في قضاء باتيفا وناحية بركاري، بكلفة تقدر بـ 5 مليارات و767 مليون و586 ألف دينار.

وتشمل هذه المشاريع ، إنشاء شبكة للصرف الصحي في قضاء باتيفا وناحية بيكوفا ، إنشاء رصيف لشارع 15 متري وزراعة الأشجار وإنارة الجزرة الوسطية وشوارع قضاء باتيفا، إنشاء طرقات قرى شيرخواسکى، آفهى بارهولي، گوفکا سەري، غولدیا، ميسکي ، في ناحية بيكوفا ، وإنشاء الطريق الرئيسي بين هیزاوا – دەرکار، بطول 1350 متراً.

المشرف على إدارة زاخو المستقلة گوهدار شيخو ، قال في مؤتمر صحفي خلال مراسم وضع حجر الأساس ، انه بفضل الدعم المستمر والمباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان، نستمر في إعمار زاخو، ويوماً بعد آخر ننفذ مشاريع مختلفة.

مضيفاً ، هناك دعم متواصل من رئيس الحكومة مسرور بارزاني من اجل تنفيذ كل المشاريع الضرورية في زاخو وبأسرع وقت ممكن.

لافتاً الى انه تم ترميم وصيانة معظم الطرق في زاخو، فيما لايزال العمل مستمراً في العديد من المشاريع الخدمية المختلفة الأخرى.