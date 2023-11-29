مسؤول عن الديمقراطي الكوردستاني: رسالة الحزب للمناطق خارج إدارة الإقليم هي السلام والتآخي والتعايش

أكد مسؤول الفرع 22 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في إدارة كرميان المستقلة، أكرم صالح، أن الحزب بلَّغ مسبقاً رسالته في التسامح والتآخي والتعايش، لكافة الأطراف، وعقب أحداث الـ 16 من أكتوبر.

وقال صالح لـ كوردستان 24: “الديمقراطي الكوردستاني يعمل منذ مدة على الاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات العراقية خاصة في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين”.

وأضاف، “الوضع في محافظة صلاح الدين يختلف عن المناطق الأخرى، لأنه لا يوجد سوى قضاء كوردي واحد، في محافظة صلاح الدين، وهو قضاء طوزخورماتو، حيث يوجد فيه مكونات مختلفة، دينية وقومية، وغالبية سكان القضاء كورد وهي مدينة كوردية”.

وتابع، ” الحفل الجماهيري الذي أقيم الثلاثاء في طوزورماتو، بعد ست سنوات من الانقطاع، بسبب احداث 16 أكتوبر، أقيم من أجل مرشحينا ضمن إطار تحالف الحسم الوطني”، مضيفا، “الكثير من الناس شاركوا في الحفل بحماس ويتطلعون للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولديهم آمال كبيرة لهذا الحزب، لأنهم يعرفون أنه أينما كان الحزب، هناك خدمة واستقرار وتعايش”.

وأردف، “خطة الحزب هي أنه بعد 16 تشرين الأول، وبحسب اتفاق مع بغداد، سنعيد فتح مقراتنا في المنطقة ونحاول إنجاح مرشحينا في هذه الانتخابات، حتى نتمكن من تحسين التعايش السلمي في هذه المناطق وإعادة التوازن السياسي والإداري لتلك المناطق، بينما بعد ست سنوات تحتاج هذه المناطق إلى عمل متواصل وتنسيق ووحدة داخل الأسرة الكوردية من أجل تطبيع الأوضاع في هذه المناطق”.

وأشار الديمقراطي الكوردستاني في بيان، إلى أن تنفيذ المادة 140 من الدستور عامل أساسي للأمن والاستقرار، إلى جانب الإصرار على تطبيع الأوضاع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان ضمن إطار الدستور العراقي، وأن رسالة القائمة 197 هي التعاون والتعايش السلمي، والتعاون بين جميع المكونات الدينية والقومية المختلفة.

وأضاف، أن القائمة 197 تعمل على خدمة المواطنين دون تمييز، وهدفها تعزيز الرخاء وخلق فرص العمل للجميع، كما أن قائمة الحزب تولي اهتماماً أكبر للتعليم الكوردي في كوردستان والمناطق خارج إدارة الإقليم.

وتصر القائمة 197 على القضاء على التغييرات الديموغرافية في المنطقة، وتنتهج سياسة البارزاني المقدسة.

وتضم القائمة 197 مشاركة نسائية فاعلة في جميع المجالات، وتؤكد حماية هوية كركوك والعمل على حل مشكلة رجال أعمال كركوك، ورعاية الرياضة، وتقديم المزيد من الأمور الخدمية، وتنفيذ المشاريع المُتلكئة

يؤكد الديمقراطي الكوردستاني، أنه لن ينسى أحداث الـ 16 من أكتوبر، إلا أنه سيركز على واقع البلاد، لتجنب تكرار تلك الأحداث.

القائمة 197 تؤكد أيضاً على تكريم قدامى المحاربين، وتطوير التعددية الثقافية وحماية التنوع الديني وقبول الآخر، وحل المشكلة الأساسية للأراضي والدفاع عن مكتسبات الشعب وحقوقه القومية.

القائمة 197 تعمل على تطبيع الوضع في كركوك، والحزب الديمقراطي الكوردستاني في خط الدفاع الأمامي لمستقبل أكثر تقدماً للمدينة، مع التأكيد على احترام إرادة الشعب وتعميق الديمقراطية وهيمنة القانون.

حماية الكتاب والمثقفين والصحفيين والفنانين في كركوك وحماية الحقوق والحريات، حيث اتخذ الحزب على عاتقه حماية الحقوق الوطنية والثقافية والإدارية للكورد والتركمان، والعرب والآشوريين والأرمن.

الديمقراطي الكوردستاني يؤكد أيضاً أنه يحاول حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه لن يساوم أبداً على حقوقهم، وأن الأهداف القومية للشعب الكوردي هي ركائز سياسته واستراتيجيته.

ويحث الديمقراطي الكوردستاني المواطنين على التصويت للقائمة 197 لعودة الحقوق الدستورية المنتهكة، والبناء وتقديم الخدمات، والدفاع عن الأفراد، واستعادة الاستقرار، وعودة السلطة إلى الشعب الكوردي المخلص.

الديمقراطي الكوردستاني، يؤكد أن قرار قيادة الحزب بالتبرع بأكبر مقراته لجامعة كركوك هو دليل على اهتمام الحزب بالمدينة، وضمان الحقوق والعدالة.