نوفمبر 29, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مطران الروم الأرثوذكس يُثني على استقبال شعب كوردستان لعشرات الآلاف من النازحين المسيحيين

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
6 مشاهدات

مطران الروم الأرثوذكس يُثني على استقبال شعب كوردستان لعشرات الآلاف من النازحين المسيحيين

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الثلاثاء ، مطران الروم الأرثوذكس في بغداد والكويت وسلطنة عمان غطاس هزيم.

و خلال اللقاء شكر المطران هزيم جهود الرئيس بارزاني لحماية المكونات ، مثنياً على شعب كوردستان الذي فتح ابوابه لعشرات الآلاف من النازحين المسيحيين في الأوقات العصيبة .

كما شهد اللقاء بحث المشاكل والعراقيل التي تعترض المسيحيين في العراق والمنطقة ، حيث اكد الرئيس بارزاني على التزام شعب كوردستان بثقافة التضامن والتعايش بين المكونات.

 

facebookShare on Facebook
Post Views: 14

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi