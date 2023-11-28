مطران الروم الأرثوذكس يُثني على استقبال شعب كوردستان لعشرات الآلاف من النازحين المسيحيين

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الثلاثاء ، مطران الروم الأرثوذكس في بغداد والكويت وسلطنة عمان غطاس هزيم.

و خلال اللقاء شكر المطران هزيم جهود الرئيس بارزاني لحماية المكونات ، مثنياً على شعب كوردستان الذي فتح ابوابه لعشرات الآلاف من النازحين المسيحيين في الأوقات العصيبة .

كما شهد اللقاء بحث المشاكل والعراقيل التي تعترض المسيحيين في العراق والمنطقة ، حيث اكد الرئيس بارزاني على التزام شعب كوردستان بثقافة التضامن والتعايش بين المكونات.