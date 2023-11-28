السفير التركي يؤكد لرئيس اقليم كوردستان استعداد بلاده لاستئناف تصدير النفط

أكد السفير التركي في العراق، علي رضا غوناي، لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استعداد بلاده لاستئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان.

بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان، أوضح أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل صباح اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، علي رضا غوناي سفير الجمهورية التركية في العراق ووفداً مرافقاً له.

وأثنى الجانبان خلال اجتماع على مستوى علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، مؤكدين على تعزيز هذه العلاقات والتعاون المشترك وبصورة خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.

بخصوص موضوع استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، أكد السفير التركي استعداد بلاده لاستئناف التصدير، وفي هذا السياق، شكر رئيس إقليم كوردستان الموقف التركي، مشيراً إلى أن هناك محادثات تقنية حول هذا الموضوع تجري حالياً بين أربيل وبغداد.

الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان وعلاقات أربيل وبغداد وأحوال المكونات في العراق وإقليم كوردستان وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة بصورة عامة، شكلت محوراً آخر للاجتماع الذي حضره القنصل العام التركي في إقليم كوردستان.

يوم أمس الاثنين توجه الى بغداد وفد من اقليم كوردستان برئاسة وزير المالية اوات جناب ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو ومستشار مجلس الوزراء خالد هادي، لمناقشة عدة ملفات مثل رواتب موظفي إقليم كوردستان، وتعديل قانون الموازنة، وصادرات النفط في إقليم كوردستان، وفق بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان.