العمل الكوردستانية: 549 امرأة أقدمن على الانتحار منذ العام 2017 والسليمانية في الصدارة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً توعوياً حول مناهضة العنف ضد المرأة، وفيما كشفت عن احصائيات انتحار النساء في الإقليم تتصدرها محافظة السليمانية منذ عام 2017، أكدت ان 38% من النساء تتراوح اعمارهن بين 21-30 عاماً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر فعاليات المؤتمر إن المؤتمر جاء ضمن حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والاسرة في اقليم كوردستان وقد جرى فيه مناقشة أسباب الانتحار والعوامل والاجتماعية والنفسية والاقتصادية له.

وتضمنت الاحصائية التي أعلنتها الوزارة في المؤتمر “نسب الانتحار بين النساء في جميع محافظات الإقليم من 2017 ولغاية الاشهر الستة الاولى من السنة الحالية”.

وبحسب الإحصائية فإن “549 امرأة أقدمن على الانتحار في عموم محافظات الإقليم منذ عام 2017 ولغاية الآن، حيث جاءت محافظة السليمانية في المقدمة بـ209 حالة، و160 حالة في أربيل، و133 حالة في دهوك، و 38 حالة في ادارة كرميان، و9 حالات في حلبجة”.

ووفقا للإحصائية فإن “نسبة 38% من النساء اللواتي اقدمن على الانتحار في اقليم كوردستان تتراوح اعمارهن بين 21 الى 30 عاماً أي ما يعني 317 امرأة من المجموع الكلي.