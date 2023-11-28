الموارد المائية تكشف عن آلية العمل في مشروع ري الجزيرة الشرقي في نينوى

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل آلية العمل في مشروع ري الجزيرة الشرقي في محافظة نينوى، مؤكدة قرب البدء في تنفيذه.

وأوضح خالد شمال، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، في حديث للوكالة الرسمية، أن “مشروع ري الجزيرة الشرقي يعد من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي تضمن توفير حصص مائية لمساحات زراعية واسعة في أراضي محافظة نينوى”، مشيرا إلى أهمية المشروع في توفير محصول زراعي وتقليل استهلاك المياه نظرا لكونه مشروع ري تكميلي.

وأضاف شمال، أن “المشروع بدأ التنفيذ منذ عام 2012، ولكن توقفت الأعمال في عام 2014 بسبب العجز الفني والمالي وعدم التوصل إلى حلول للخلافات بين الشركتين العراقية والتركية المكلفتين بتنفيذه”.

وأشار، إلى أن “الحكومة الحالية اتخذت قرارا بإعادة هيكلة المشاريع الري،” مؤكدا أن “وزير الموارد المائية وجه باستئناف العمل في المشروع، حيث تم الحصول على الموافقة لسحب العمل من الشركتين وتسليمه للشركات الحكومية التابعة للوزارة، ومن المتوقع أن يتم استئناف العمل قريبا جدا”.

ولفت شمال، إلى أن “تنفيذ المشروع يشمل إنشاء أنفاق كبيرة لضخ المياه من سد الموصل بهدف تأمين موارد المياه لآلاف الدوانم من المساحات الزراعية الغنية بالتربة الخصبة”.