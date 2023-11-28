محافظ نينوى الجديد: سنركز على ملف الاستثمار لخلق تنمية حقيقية

أكد محافظ نينوى الجديد، عبد القادر الدخيل، أنه سيكرز في عمله القادم على ملف الاستثمار، لخلق تنمية حقيقية في المحافظة.

وقال الدخيل لمراسل شبكة رووداو الاعلامية مصطفى كوران، يوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023) ان “المهمة ليست سهلة ونينوى لجميع من فيها من الكورد والعرب والقوميات والاديان والطوائف العديدة مثل الشبك والازيدين والتركمان”، مردفاً: “سنستغل هذه التعددية لتكون قوة لمحافظة نينوى”.

واشاد الدخيل بعمل المحافظ السابق نجم الجبوري، موضحاً أن الجبوري “عمل كثيراً في ملف محاربة داعش وكنت متواجداً معه، وايضاً في ملف الاعمار. اعرف كل التفاصيل في المحافظة”.

الدخيل، بيّن: “أنا مكلف من رئيس الوزراء بشكل مباشر، وسأعمل بجدية ولن أنظر الى الوقت مهما كان قصيراً او طويلاً، لكن المهم هو ان نستغل كل ساعة وكل دقيقة في ان يكون هنالك انجاز حقيقي لمشروع حقيقي لنهضة نينوى”.

ورأى المحافظ الجديد، أن “نينوى فيها طاقات كثيرة، ونأمل ان تستمر مسيرة الاعمار، ولدينا خطة متكاملة ورؤية كبيرة للاستمرار في هذا العمل، وان نستثمر العلاقة الجيدة مع بغداد”، لافتاً الى أن “هنالك دعماً خاصاً من الحكومة المركزية ورئيس الوزراء بشكل مباشر للمحافظة، وفي جعبتنا الكثير من المشاريع التنموية والستراتيجية”، مؤكداً: “سنركز كثيراً على ملف الاستثمار لخلق تنمية حقيقية لمحافظة نينوى”.

من جانبه، قال محافظ نينوى المستقيل نجم الجبوري، لمراسل شبكة رووداو الاعلامية ان “من تسلم الراية من بعدي هو أخي وصديقي، وكان جزءاً فاعلاً واساسياً وذراعي الايمن في البناء والاعمار، وأتمنى له كل الموفقية من اجل ان تستمر عجلة الاعمار في محافظة نينوى وانا متأكد من قدراته”.

وأضاف الجبوري: “عندما كنت قائداً للعمليات كان مديراً للبلديات، وان شاء الله يستمر العمل، وهو يستوعب وضعية المحافظة التي فيها تعدد قومي واثني ويعرف كل الحيثيات. نأمل ان يستمر في نفس النهج ونحن قريبون منه والنائب الاول والنائب الثاني والمعاونين سيكونون خير عون له”.

يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كلّف مدير بلديات نينوى السابق عبد القادر الدخيل بمهام محافظ نينوى، وبحسب وثيقة صادرة من مكتب السوداني بتاريخ يوم الأحد الماضي، فإن الأخير وافق على استقالة محافظ نينوى نجم الجبوري، لشموله بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، وكلف عبد القادر الدخيل بمهام المحافظ.

يوم الأحد، قدّم محافظ نينوى نجم الجبوري، استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، داعياً إياه إلى قبولها وتكليف شخصية أخرى لإدارة الحكومة المحلية بدلاً منه.

وجاء في الاستقالة التي قدمها الجبوري للسوداني انه “بالنظر لعدم استكمال إجراءات استثنائي من قانون الهيئة الوطنية العليا للمسالة والعدالة بسبب عدم تصويت مجلس النواب العراقي على قرار مجلس الوزراء المرقم (23583) لسنة 2023 والتزاماً مني بالقانون والدستور اضع استقالتي أمام سيادتكم من مهام منصب محافظ نينوى راجياً قبولها”.

وفي اليوم نفسه، ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الجبوري تقدم باستقالته بعد أن ردّ مجلس النوّاب التوصية التي أقرّها مجلس الوزراء في 17 تشرين الأول الماضي، بالاستثناء من إجراءات المساءلة والعدالة، استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2010.

وأضاف البيان أن السوداني عبّر خلال استقباله الجبوري عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها خلال أداء واجباته التنفيذية طوال السنوات الماضية.