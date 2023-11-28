الجواز العراقي .. الأضعف عربياً والأسوأ عالمياً بعد الأفغاني

حاز العراق على المرتبة الأخيرة كأضعف جواز سفر عربي، حسب عدد وجهات السفر المسموح الوصول إليها من دون تأشيرة مسبقة (29 وجهة فقط)، فيما حل في المركز الـ 108، أي ما قبل الأخير، عالمياً.

واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيًا والـ 15 عالمياً، في ترتيب جوازات السفر الأكثر قوة لعام 2023، وذلك بحسب التصنيف العالمي لمؤشر “هينلي” لجوازات السفر للربع الأول من عام 2023.

واحتفظ جواز السفر الإماراتي بمكانه في مؤشر “هينلي” لجوازات السفر، بقدرة حامله على دخول 178 دولة دون تأشيرة مسبقة أو تأشيرة عند الوصول.

وحلّت دولة قطر بالمرتبة الثانية عربيًا والـ55 عالميًا بمجموع 100 وجهة، تلتها الكويت بالمرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية والـ57 عالميًا بمجموع 97 وجهة.

وجاءت البحرين في المركز الرابع عربيًا والـ63 عالميًا بمجموع 87 وجهة.

أما المملكة العربية السعودية، فحلّت خامسًا بـ82 وجهة، متساويًة مع سلطنة عُمان، وبتصنيف 65 عالميًا.

وحاز العراق على المرتبة الأخيرة كأضعف جواز سفر عربي، حسب عدد وجهات السفر المسموح الوصول إليها من دون تأشيرة مسبقة (29 وجهة فقط)، فيما حل في المركز الـ 108، أي ما قبل الأخير، عالمياً.

وتصدرّت اليابان التصنيف العالمي لأفضل جوازات السفر لعام 2023، إذ يستطيع مواطنوها الوصول إلى 193 وجهة حول العالم، سواء بدون تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

ترتيب جوازات السفر العربية لعام 2023: