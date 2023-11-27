“سندعمه بكل الطرق”.. نيجيرفان بارزاني يرحب بعودة وزير البيشمركة لمهامه

رحب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، بعودة وزير شؤون البيشمركة الى عمله في الوزارة.

وقال رئيس الاقليم في بيان، إن هذه خطوة صحيحة و مهمة وتساعد في السير الصحيح لعملية الإصلاح داخل وزارة البيشمركة ونتمنى الموفقية له وندعمه بكل الطرق.

وأضاف، أن وضع اقليم كوردستان والتحديات في العراق يحتاج من الجهات السياسية وخاصة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني تعزيز التوافق ووحدة الصف والوصول الى تفاهم مشترك لحل المشاكل والخلافات بينهما، موضحا أنه من أجل ذلك نحن في رئاسة الاقليم ستكون جهودنا متواصلة.

واليوم الاثنين، عاد “شورش إسماعيل” لممارسة مهامه وزيراً للبيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، ودعا الأطراف الكوردية إلى التعاون.

وقال إسماعيل في مؤتمر صحفي : “نريد من كل الأطراف في إقليم كوردستان مساعدتنا لتنظيم قواتنا في محاربة داعش أو أي خطر يداهم إقليم كوردستان”.

وأكد إسماعيل الحاجة إلى “التعاون التام مع التحالف الدولي”، مشيراً إلى أن “البدء بعملية الإصلاح في البيشمركة بالتعاون مع الحزبين الرئيسيين في الإقليم (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)”.

وكان “شورش إسماعيل” قد قاطع دوامه وزيراً لشؤون البيشمركة منذ أكثر من عام، وتولى وكيل وزارة البيشمركة مهام الوزير في غيابه.