نوفمبر 28, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رئيس الحكومة والسفير التركي يتفقان على أهمية استئناف تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان

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فى :أخبار عــامة
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رئيس الحكومة والسفير التركي يتفقان على أهمية استئناف تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، السفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي.

وجرى في الاجتماع، بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التأكيد على توثيق العلاقات في مجال التبادل التجاري وتسهيل حركة المرور والسياحة بين الجانبين.

وتمحور الاجتماع، بشأن مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، إذ اتفق الجانبان على أهمية استئناف عملية التصدير عبر ميناء جيهان التركي في أسرع وقت.

وبهذا الصدد، عبر السفير التركي عن استعداد بلاده التام لاستئناف عملية التصدير.

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