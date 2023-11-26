د. شاخوان عبدالله: من يطالب بتأجيل الانتخابات يخشى من زيادة مقاعد الكورد في كركوك

أكد عضو نائب رئيس البرلمان العراقي د. شاخوان عبد الله، اليوم الأحد، أن من يطالب بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات يخشى من زيادة مقاعد الكورد في كركوك، مشيراً إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني عاد إلى كركوك لتعزيز روح الأخوة بين مكونات المُحافظة، ولوضع حدٍ لفساد المسؤولين.

وقال عبد الله خلال مراسم افتتاح فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك: «لقد عُدنا إلى كركوك لتعزيز روح الأخوة والتعايش بين المكونات»، مضيفاً: «كما أننا عبر انتخاباتٍ نزيهة وشفافة، ومُمثلي الحزب الديمقراطي في مجلس المحافظة، سنُنهي الوضع المفروض في المحافظة، والمتمثل بغياب العدالة في تقديم الخدمات، فضلاً عن طُغيان وفساد المسؤولين».

وبصدد مطالبة بعض الأطراف في كركوك بتأجيل انتخابات مجلس المحافظة، بذريعة أن سجلات الناخبين غيرُ مُنظمة ودقيقة، قال شاخوان عبد الله: «إنني عضوٌ في لجنة مراجعة سجلات الناخبين، وفي الأسبوع الماضي ترأست الاجتماع الأول للجنة بمشاركة الإخوة العرب والتركمان، وهم لم يبدوا أي انتقاد لعملية تسجيل الناخبين في كركوك»، ولفت إلى أن «بعض الأطراف في كركوك تخشى من زيادة مقاعد الكورد في مجلس محافظة».

وشدد على أن «الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يعمل في إطارٍ حزبيٍ ضيق»، مبيناً: «إذا كان عمر الحزب الديمقراطي أكثر من 70 عام، فإن عمر نهجه أكثرُ من 100 عام، لذلك وبحسب نهج البارزاني، فإنه يمكن للجميع العمل والخدمة ضمن صفوف الحزب».