الديمقراطي الكوردستاني يشكل لجنة عليا للتحضير للانتخابات البرلمانية الكوردستانية

بدأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاستعدادات للدورة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان، حيث شكل لجنة عليا للقيام بالتحضيرات.

وأعلن مصدر مطلع لـ كوردستان 24، أن اللجنة ستتشكل برئاسة، عضو الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري

وأصدر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في الثالث من أغسطس آب 2023، مرسوماً أعلن فيه يوم الـ 25 فبراير شباط 2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان، وأوعز الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، أكد تحديد الموعد لاستقبال قوائم الاحزاب والتحالفات والمرشحين المشاركين في انتخابات برلمان اقليم كوردستان، قريباً.

ووقال جميل في حديث لـ كوردستان 24، يوم الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023، إنه “سيتم تحديد ميزانية لإنتخابات إقليم كوردستان، من قبل الحكومة الاتحادية، وفق اتفاق مع حكومة الاقليم، لكن المفوضية ستتسلم المبالغ ويتم تحديد المبالغ اللازمة لتأمين مستلزمات الانتخابات ورواتب موظفي الاقتراع، الذين سيكونون من موظفي الدولة، وطلبة الجامعات والخريجين”.

وأضاف، “ستسلك الدولة نفس الإجراءات التي اتبعتها في انتخابات مجلس النواب العراقي، وستستعين بموظفي الدولة وطلبة الجامعات والخريجين الذين لديهم خبرة على استخدام الاجهزة الالكترونية المستخدمة في الانتخابات، وليس بالضرورة ان يكونوا هم نفسهم المشاركين في الانتخابات السابقة لكن عدد كبير منهم سيكون موجود”.

وتابع، “التقديم سيكون الكترونيا، من ثم استلام ورقة بالطلب وتسليمها لأقرب مركز تسجيل ليتم دراسة وضع المتقدم وقد تكون أعداد المقدمين أكبر من المطلوب لكن سيتم اختيارهم عن طريق إجراء قرعة”.

وأردف، “لدينا قاعدة أساسية للعمل في انتخابات برلمان إقليم كوردستان، وأجهزة العد والفرز والتحقق التي تحتوي المعلومات البايومترية والإرسال موجودة، إلى جانب الصناديق، وكابينات الاقتراع الموجودة سابقاً، وهناك حاجة إلى البرمجيات بحسب القانون، والية التصويت للاقليم، وسجل ورقي، ومواد أخرى حساسة وغير حساسة متل الأحبار والأختام والقرطاسية، وهناك شركات متفق معها سابقا ستكمل المشوار لطبع المواد الخاصة لانتخابات برلمان الاقليم”.

ومضى في القول، إن “المفوضية بدأت بتحديث التسجيل البايومتري لناخبي الإقليم، وسيكون التصويت هذا العام متاحاً لمواليد 2006، وأن آلية فرز الأصوات وسير العملية الانتخابية وحملات المرشحين الانتخابية ونظام المراقبين الدوليين ستكون وفق المعايير الدولية”.

وأشار إلى أنه، وفق القانون القديم، ستكون ضمن دائرة انتخابية واحدة في إقليم كوردستان، ومنح 5 مقاعد للتركمان، و5 للسريان والآشوريين والكلدان، ومقعد واحد للأرمن، ما يعني أن المكوّنات ستتنافس على 11 مقعداً في برلمان كوردستان”.

وأضاف، “يبلغ العدد الإجمالي للناخبين المؤهلين نحو أربعة ملايين، لكن نحو ثلاثة ملايين شخص سجّلوا أسماءهم في النظام البايومتري، ولا يزال التسجيل مستمراً، وسيتم توزيع بطاقات المسجّلين قريباً”.