نيجيرفان بارزاني يجدد التزامه بمناهضة أعمال العنف والانتهاكات ضد المرأة

أصدر رئيس إقليم كوردستان العراق، يوم السبت، بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مجددا فيه التزامه بمعارضة جميع أنواع العنف والانتهاكات ضدهن.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان “في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، نجدد التأكيد على مساندتنا لفعاليات ونشاطات حملة مناهضة العنف ضد المرأة والتي تستمر 16 يوماً. ونقف بلا تردد ضد جميع أصناف العنف ضد المرأة ومضايقتها في كل مكان وبأية ذريعة”.

وأضاف أنه “في هذا اليوم، نستذكر جميع النساء اللائي تعرضن للظلم وسلب الحياة على أساس التمييز الجنسي. لا شيء يخفف الآلام الكبيرة لعوائل ووالدي أولئك الضحايا، والعزاء الوحيد لهم من جانبنا هو أن نعمل كلنا معاً لتحقيق العدالة للضحايا. ننظر بتقدير لدور الناشطات ورجال الدين وكل العاملين على تحسين أحوال المرأة بأية طريقة من الطرق”.

وتابع رئيس الإقليم بالقول: في هذه الذكرى نجدد التزامنا وبإرادة راسخة وجدية بمناهضة كل أصناف العنف والانتهاك والاعتداء على المرأة وحقوقها. وسنواصل التنسيق والعمل المشترك في هذا السياق مع الجهات المعنية في إقليم كوردستان وعلى الصعيدين العراقي والدولي. ولن نتخلى أبداً عن العمل والسعي لبناء مجتمع حر تسوده العدالة والمساواة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر في العام 1999 اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة.مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.