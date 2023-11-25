مسرور بارزاني يؤكّد التزام حكومة الإقليم بحماية حقوق المرأة في كوردستان

جدّد رئيس مجلس الوزراء بإقليم كوردستان مسرور بارزاني، التأكيد على التزام حكومة كوردستان بحماية حقوق المرأة في كوردستان ومواجهة العنف الممارس بحقهن.

ويصادف الـ 25 نوفمبر تشرين الثاني من كل عام، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن حكومة كوردستان مستمرة في الالتزام بحماية حقوق المرأة ومواجهة العنف بشكلٍ عام، والعنف ضد المرأة بشكلٍ خاص.

وأكّد مسرور بارزاني عبر منصة (إكس- X): تواصل حكومة إقليم كوردستان العمل للقضاء على جميع أنواع العنف الممارس ضد المرأة والحد من هذه الظاهرة.

واعتبر رئيس الوزراء أن القضاء على العنف ضد المرأة يكون من خلال “تعزيز دور المرأة في الحكومة وإنفاذ القانون وجعل دور المحاكم أكثر كفاءة واعتقال المجرمين ومعاقبتهم”.

لە ڕۆژى جيهانيى به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ى توندوتيژى دژى ئافره‌تاندا، پابەندبوونی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە پاراستنی مافەکانی ئافرەتانی کوردستان و ڕووبەڕووبوونەوەی توندوتیژی بە گشتی و توندوتیژی بەرامبەر ئافرەتان بە تایبەتی، دووپات دەکەینەوە. #16Days — Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 25, 2023

ويمثل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة بداية لحملة “اتحدوا” الأممية التي هي 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة ابتداءً من 25 تشرين الثاني/نوفمبر وانتهاءً بيوم 10 كانون الأول/ديسمبر، وهو اليوم الذي يُحتفى فيه باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ولايزال العنف ضد المرأة والفتاة واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعاً في العالم.

وتشير التقديرات إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم (واحدة من كل ثلاث نساء تقريبا) وقعن ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن، بحسب الأمم المتحدة.