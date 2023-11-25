مصدرٌ من شركة “كورك”: سيتم تفعيل الاتصال مع آسيا وزين

قال مصدرٌ في شركة كورك تيليكوم، إن الحكومة العراقية شكلت لجنةً مكونة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في الخلاف بين الشركة ووزارة الاتصالات العراقية، وعُقد اجتماع لبحث القضية.

المصدر ذاته أكد لـ كوردستان 24، أن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أصدرت قراراً بضرورة التزام شركة كورك بدفع ما عليها من مستحقات وقيمتها 800 مليون دولار خلال مدة 15 يوماً.

من جانبها، طالبت شركة كورك تيليكوم وزارة الاتصالات بإعادة تفعيل الاتصالات مع شركتي آسيا وزين، مقابل الموافقة على قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية.

المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أشار إلى أن قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تسبب بتفاقم الوضع من خلال تعليق الاتصالات الدولية لشركة كورك، من خلال إعلاناتها التلفزيونية.

وفي وقتٍ سابق، أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، كسب قرار قضائي لصالح الهيئة بات وملزم لشركة كورك تيليكوم للاتصالات بدفع قرابة 800 مليار دولار، كبدل للتراخيص والترددات المستخدمة من قبل الشركة وغيرها من المستحقات والمتعثرة بدفعها منذ سنوات.

وفي مايو أيار الماضي، اعتبر مالك شركة “كورك تيليكوم”، سيروان بارزاني، القرار الصادر من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بتغريم الشركة 800 مليون دولار، ظالماً وغير عادل.

وقال في مؤتمر صحفي، إن “الذي يحدث هو ظلم ضد الشركة ولا أحد يعلم السبب، وشركة كورك هي أول شركة عراقية وما يحصل اليوم هو تضليل للرأي العام من قبل هيئة الاعلام”.

مردفاً بالقول: “نحن دفعنا ملياري دولار لخزينة الدولة العراقية حتى الآن”.

وبعد انتهاء رخصة الشركة في شهر آب أغسطس الماضي أصدرت الهيئة عدة قرارات بحق شركة “كورك تليكوم” للاتصالات وهي:

*إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص الشركة.

*وأهابت هيئة الاتصالات بالمواطنين بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك.

*وأكدت الهيئة على الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية.