بتهمة تزوير ختم.. أمين عام الدفاع العراقية يتحول للتحقيق

وجه وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، اليوم السبت، بسحب يد الأمين العام للوزارة وإحالته للتحقيق بتهم تتعلق بتزويره ختما صادرا عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأفاد مصدر مطلع، إن “العباسي وجه بإحالة الأمين العام لوزارة الدفاع جبار الحيدري، للتحقيق بتهم تتعلق بتزوير ختم ينسب صدوره عن مكتب رئيس مجلس الوزراء”.

وأشار المصدر الى، أن “العباسي قرر أيضا سحب يد الحيدري من منصب الأمين العام لمدة 60 يوما”، لافتا إلى أن “بقاءه في الوظيفة يؤثر على سير عملية التحقيق”.