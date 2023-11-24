د. شاخوان عبدالله: جميع أعضاء المالية النيابية يؤيدون تعديل قانون الموازنة لمصلحة موظفي إقليم كوردستان

أكد نائب رئيس البرلمان العراقي د. شاخوان عبد الله، اليوم الخميس، أن جميع أعضاء اللجنة المالية النيابية المؤيدون للسلطة والمعارضون لها، يؤيدون تعديل قانون الموازنة بما يصبُ في مصلحة موظفي إقليم كوردستان.

وقال د. شاخوان عبد الله في تصريحٍ صحفي: «من أجل معالجة مُشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان في الموازنة العراقية، إننا نبذل قصارى جهودنا لفصل رواتب موظفي الإقليم عن النفقات الفعلية».

وأشار إلى أنهم أرسلوا رسالتين بخصوص قضية الرواتب، إحداها شملت توقيع 100 نائب برلماني، والأمين العام للبرلمان أرسلها لرئيس الوزراء العراقي، والسوداني من جانبه أرسلها لوزارة المالية الاتحادية.

وأوضح أنه «لحل مُشكلة الرواتب، فإن رئيس الوزراء مسرور بارزاني بعث برسالتين إلى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني»، مبيناً أن «هناك الآن تفاهماً كبيراً بين أربيل وبغداد لمعالجة هذه القضية».

وشدد على أن «جميع أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، سواء المشاركين في السلطة أو المعارضين لها، أبدوا تأييدهم لتعديل قانون الموازنة الاتحادية لمصلحة موظفي إقليم كوردستان».