نسبة الكورد في المؤسسات العسكرية والأمنية في العراق لا تتجاوز 3%

طالب نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مريوان قرني، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمراعاة التوازن للمكون الكوردي في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وقال قرني في تدوينة له: “اشرنا في كتاب رسمي ارسلناه الى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى انه بحسب ما جاء في المادة (9) أولا من الدستور العراقي: تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها بدون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تبادل السلطات”.

واضاف ” وقلت أيضا أنه بحسب المنهاج الوزاري الذي طرح من قبل سيادتكم والذي صوت عليها مجلس النواب فان الأساس هو المشاركة والتوازن ولذلك أطالب بمراعاة التوازن للمكون الكوردي في المؤسسات الأمنية والعسكرية”.

وأشار قرني الى انه ” لم يتم مراعاة التوازن بتواجد الكورد في المؤسسات الأمنية والعسكرية في العراق منذ 2003، فقد انخفضت نسبهم الى اقل من 3%، ويجب تصحيح هذا الخلل ويجب مشاركة الكورد مثلهم مثل باقي المكونات، فغياب الكورد هو عكس ما ينص عليه الدستور العراقي ومبادئ العراق الفيدرالي”.