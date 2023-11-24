بغداد.. صدور مذكرة اعتقال بحق نزار عبدالواحد شقيق شاسوار عبدالواحد

أصدرت محكمة استئناف الرصافة في بغداد حكماً بالسجن لمدة أربعة سنوات على نزار عبدالواحد شقيق رئيس حزب الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد.

وبحسب مرسوم صادر عن محكمة استئناف الرصافة في بغداد رقم 1603 بتأريخ 19 تشرين الثاني 2023، صدر الحكم على المتهم نزار عبدالواحد قادر ابراهيم بابان بالسجن أربعة سنوات بتهمة تزوير صكوك مصرفية.

وجاء في المرسوم الصادر عن المحكمة “ان مذكرة الاعتقال بحق نزار عبدالواحد قادر ابراهيم بابان سيتم تنفيذها وفقاً للمادة 459/1 من قانون العقوبات العراقي”.

وذكرت مصادر مطلعة لكوردستان24 فإن نزار عبدالواحد يقوم ببناء مشروع سكني في منطقتي الدورة والسيدية ببغداد، مستخدماً بذلك أموال المواطنين، عن طريق استلامه عدد من السيارات بالآجل من أصحاب العديد من وكالات السيارات ثم باعوها بأسعار رخيصة.

وأضاف المصدر ان “نزار عبدالواحد استخدم أموال بيعه للسيارات في استكمال مشروعه السكني، إلا ان أصحاب وكالات السيارات طالبوه بأموالهم التي اقترضها منهم عن طريق شرائه للسيارات منهم، لكنه قام بإعطائهم صكوك “شيكات” مزورة خالية من الارصدة المالية”.

وأشار المصدر لكوردستان24 “ان المتهم نزار عبدالواحد صدرت بحقه الحكم غيابياً من محكمة استئناف الرصافة في بغداد، والمتهم فر الى تركيا”.

وذكر المصدر ان شقيقة نزار عبدالواحد، سروة عبدالواحد عضو مجلس النواب العراقي شريكة لشقيقها في المشروع السكني الذي تم تعليقه من قبل الحكومة العراقية.

وأوضح المصدر لكوردستان24 “ان قرار المحكمة جاء بسبب شكوى ضد المتهم، في حين ان عدة شركات أخرى لديها شكاوى وأقرضت أموالاً وسيارات لنزار عبدالواحد”.