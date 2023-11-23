رئيس حكومة كوردستان يوجه بإرسال 100 مريض بالثلاسيميا للعلاج في الخارج

بتوجيه من رئيس وزراء إقليم كوردستان، سيرسل 100 مريض بالثلاسيميا إلى الخارج، لإجراء زراعة نقي العظام لهم.

وتحقيقا لهذه الغاية، صدرت تعليمات إلى وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، بالتنسيق مع مكتب العلاقات الخارجية، باتخاذ التدابير اللازمة لعلاج هؤلاء المرضى في كل من تركيا والأردن.

وتستند حكومة إقليم كوردستان إلى الظروف الصحية للمصابين في جميع أنحاء إقليم كوردستان لعلاجهم في الخارج.

يذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، وافق منتصف العام الجاري، على تخصيص نحو 3 مليار دينار لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الثلاسيميا في محافظات الإقليم.

جاء ذلك، في ظل اهتمام التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان بتطوير الواقع الصحي في الإقليم ومسؤوليتها تجاه مرضى الثلاسيميا وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.

ووفق بيانٍ للمركز الإعلامي لحكومة كوردستان، خصّص مسرور بارزاني مليارين و871 مليون و698 ألف دينار لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الثلاسيميا في أربيل والسليمانية ودهوك.

وجاءت حصّة كل محافظة من التخصيصات المالية وفق الآتي: تم تخصيص مبلغ مليار و66 مليون و375 ألف دينار لمحافظة أربيل. ومليار و66 مليون و375 ألف دينار لمحافظة السليمانية.

أما محافظة دهوك، فتم تخصيص مبلغ 738 مليون و948 ألف دينار، على أن تدفع تلك المبالغ من ميزانية وزارة الصحة والمديريات العامة ذات الصلة بالمحافظة.