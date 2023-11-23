انطلاق حملة لزراعة 47 ألف شتلة في إقليم كوردستان قدمتها تركيا

انطلقت في أربيل حملة تشجير ستشمل جميع أنحاء إقليم كوردستان، تتضمن زراعة 47 ألف شلتة بدعم من وزارة الزراعة التركية، حسبما أعلنت وزيرة الزراعة في إقليم كوردستان بيكرد طالباني.

الحملة انطلقت من غابات منطقة كسنزان في محافظة أربيل، الخميس (23 تشرين الثاني 2023) برعاية وزارة الزراعة في إقليم كورستان، وستجرى استعدادات لاحقاً لتشمل جميع أنحاء إقليم كوردستان.

المتحدث باسم وزارة الزراعة هيوا علي قال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، بختيار قادر، إن وزارة الزراعة تهدف من هذه الحملة لزيادة المساحات الخضراء في إقليم كوردستان ومواجهة التغيّرات المناخية.

في هذا الصدد، أوضح أن “زراعة 47 ألف شتلة في إقليم كوردستان بدعم من وزارة الزراعة التركية وبعد زيارة لوزيرة الزراعة بيكرد طالباني لوزارة الزراعة التركية، حيث طالبنا بدعمنا في هذا الموضوع بشكل مباشر، وقد وعدت وزارة الزراعة التركية بالتعاون عبر إرسال 47 ألف شتلة”.

ولفت إلى أن وزيرة الزراعة دعت الجانب التركي إلى دعم الوزارة في مجالات أخرى مثل “إدارة المياة، استخدام التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، واتمتة الانتاج الزراعي، والسعي للتوصل إلى تفاهم استراتيجي بين إقليم كوردستان وتركيا”.

كما تحدثت وزير الزراعة بيكرد طالباني في مؤتمر صحفي بالمناسبة، مشيرة إلى أن أحد المجالات التي سيتم التنسيق مع الجانب التركي بشأنها هو “مواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء”.

ولفتت إلى أن المرحلة الأولى من التشجير بدأت مع وصول 10 آلاف شتلة إلى دائرة الغابات في كسنزان، وستشمل لاحقاً جميع أنحاء إقليم كوردستان مع وصول عدد أكبر من الشتلات من تركيا.

وأشار المتحدث باسم الوزارة أن جميع الشتلات “هدية مقدمة من وزارة الزراعة التركية”.