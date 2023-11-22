رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، وفداً عسكرياً بريطانياً برئاسة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال سامي سيمبسن.

وجرى في الاجتماع، بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين الجانبين.

وتمحور الاجتماع بشأن الحروب والأزمات في الشرق الأوسط، إذ اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والنأي بالعراق عن الحروب والمواجهات العسكرية.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية حماية وضمان الحقوق الدستورية لمواطني كوردستان، واحترام الكيان القانوني والدستوري للإقليم، وتعزيز النظام الاتحادي في العراق.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي دوره الفعال في سبيل حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.