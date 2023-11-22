أربيل تغرّم 300 مطعم ومحل تجاري لعدم اعتمادهم اللغة الكوردية في لوحاتهم الإعلانية

أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الأربعاء، عن تغريم أكثر من 300 مطعم ومحل تجاري بسبب عدم التزامهم بقرار اعتماد اللغة الكوردية إلى جانب اللغتين العربية والإنكليزية في لوحاتهم التجارية وقوائم الطعام.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي “بعد قرار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشأن اعتماد اللغة الكوردية في اللوحات والإعلانات التجارية وقوائم الطعام في المطاعم والفنادق وغيرها، قمنا بتشكيل لجنة مركزية على مستوى قائممقامية قضاء أربيل وبمشاركة ست دوائر بلدية.”

وبين أنه منذ الإعلان عن هذا القرار ولغاية الآن قمنا بتغيير أكثر من 2300 لوحة تجارية و تغريم أكثر من 300 محل تجاري ومطعم لعدم قيامهم بتغيير لوحاتهم التجارية وقوائم الطعام بالنسبة للمطاعم”.