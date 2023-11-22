القبض على مهاجمي مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي في كركوك

تم إلقاء القبض على الأشخاص الذين أطلقوا النار على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، في كركوك.

وفي تصريح أدلى به أمس الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023) لشبكة رووداو الإعلامية، قال المتحدث باسم شرطة كركوك، عامر نوري: “تم اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023) إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة إطلاق النار على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، في كركوك، وتتولى شرطة كركوك التحقيق معهم”.

وأضاف المتحدث باسم شرطة كركوك أن حادث إطلاق النار على المكتب لم يخلف خسائر بشرية أو مادية، والثلاثة الذين تم إلقاء القبض عليهم من القومية الكوردية.

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية قد أعلنت أمس الثلاثاء في بيان أنه بعد تلقي قوات الوكالة في كركوك معلومات عن إطلاق النار على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تم على الفور تشكيل لجنة استخباراتية وتقنية لجمع المعلومات عن الحادث.

وأضافت الوكالة في بيانها أنه بعد جمع المعلومات والبيانات، تمكنت قواتها من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص ومصادرة سيارتهم وأسلحتهم، وأقر المتهمون خلال التحقيق بأنهم هاجموا مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي وأطلقوا النار عليه.

وأكدت الوكالة أنه تم أخذ أقوال المتهمين وتحويلهم إلى الجهات المعنية لينالوا عقابهم القانوني.

يوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، أطلقت النار من سيارة على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله في كركوك، ورد حرس المكتب بالمثل، لكن السيارة التي أطلقت النار “لاذت بالفرار”.

وطالب نائب رئيس مجلس النواب القوات الأمنية في كركوك بالعثور على منفذي العملية، وقال: “الهجوم لن يثنينا عند خدمة جميع مكونات كركوك”.

وفي بيان صادر عن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، أشار فيه إلى أن مطلقي النار كانوا يستقلون سيارة من نوع (تويوتا – كامري) وأنهم لاذوا بالفرار.

وذكر البيان أن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله يطالب القوات الأمنية في كركوك بالعثور على مرتكبي العملية.