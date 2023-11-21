الكاردينال ساكو: العراق بحاجة إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية بعيدة عن الطائفية

في اقليم كوردستان نشعر بالتضامن والاستقرار والأمان

قال بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، اليوم الثلاثاء ، أن العراق بحاجة إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية بعيدة عن الطائفية ، تحترم الأديان والطوائف والمكونات، والتعايش على أساس المواطنة ، مشدداً على الفصل بين الدين والدولة، باعتبار الدين للفرد وليس للدولة.

الكاردينال ساكو ، أشاد في كلمة له خلال مشاركته في المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط ، الذي انطلقت اعماله ، امس الاثنين ، في الجامعة الأمريكية في دهوك ، بالتنوع القومي والديني والثقافي في إقليم كوردستان ، مثنياً على وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة الإقليم، على اهتمامها بالأديان ، مشدداً على أن التعدد الديني ثروة يجب الحفاظ عليها وحمايتها.

كما اعلن انه كان قد اقترح على الحكومة الاتحادية في بغداد انشاء وزارة تهتم بشؤون الأديان ، والمكونات، كما هو موجود في إقليم كوردستان ، قائلاً لكنهم لم يصغوا لي ولم يهتموا بالامر.

كما شكر الكاردينال ساكو رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، على بناء الجامعة الأمريكية في دهوك ، معتبراً إياه خطوة هامة نحو التحضر.

كما قال ، أن الموروث التقليدي في الأديان لم يبقى كما كان، وان هناك فهم جديد للدين، فالمجتمع قد تغير، موضحاً ان في العراق العديد من المكونات والأديان والقوميات كلهم لديهم حضارات عميقة ويجب أن يتم تسخير ذلك في خدمة التنمية والجمال ويكون أساساً للاستقرار والأمان والتضامن ، كالذي نشعر به في اقليم كوردستان .

وتابع ، بالقول انه يجب توظيف كافة القدرات لترسيخ التعايش والسلام ليكون حافزا في تطوير المجتمع ، والابتعاد عن الخطاب الفج، ليشترك الجميع في الحوار من أجل ايجاد التناغم في العلاقات بين المكونات .

مؤكداً ، على أنه لا يجب ان يكون هناك رفض للاختلافات، وانه يجب فهم هذا الاختلاف الديني والقومي الموجود في العراق، والدعوة للسلام وليس للحروب ، التي دعا إلى إيقافها قائلاً كفى حروباً، الناس فقدو الأمل، لقد تعب الناس من الحرب انظروا إلى فلسطين واوكرانيا، لا يجب ان تصبح حياة الناس مادةً في يد السياسيين .

مردفاً ، انه يجب ان نخدم مجتمعاتنا ونحترم حرية الآخر، وان نسعى خلال هذا النوع من المنتديات لإرساء السلام والتعايش ، وقال “نحن أخوة نعيش على أرض واحدة ونشعر بالتضامن في اقليم كوردستان “.

هذا وبمشاركة رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، يواصل منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط ، الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية في كوردستان بمدينة دهوك، اليوم الثلاثاء، اعماله التي انطلقت امس الاثنين.

وسيشهد المنتدى اليوم لقاءات وندوات والقاء كلمات من جانب المشاركين فيه.