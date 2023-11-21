نوفمبر 21, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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تعليق تصدير النفط من كوردستان كبّد الاقتصاد العراقي أضرار بأكثر من 7 مليارات دولار

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فى :أخبار عــامة
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تعليق تصدير النفط من كوردستان كبّد الاقتصاد العراقي أضرار بأكثر من 7 مليارات دولار

وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد نهاية الشهر الحالي

ابدى وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح ، اليوم الثلاثاء ، توقعه استئناف تصدير نفط الإقليم بحلول نهاية العام الجاري ، كاشفاً عن توجه وفد من الحكومة إلى بغداد نهاية نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

الوزير صالح ، قال في تصريح صحفي ، طالعته (باسنيوز) ان المحاولات مستمرة مع الأطراف المعنية، لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان .

مردفاً ، ان تركيا والعراق أبدتا استعدادهما لاستئناف تصدير نفط كوردستان ، وان المشكلة الوحيدة التي تواجه إعادة بدء عملية التصدير، هي تكلفة استخراج وإنتاج النفط والعمل جارِ على حل هذه المشكلة .

وكشف وزير الثروات الطبيعية بالوكالة ، عن توجه وفد من حكومة إقليم كوردستان، إلى بغداد، نهاية الشهر الحالي، لمناقشة مسألة إعادة تصدير نفط كوردستان، مبدياً توقعه باستئناف التصدير نهاية العام الجاري.

موضحاً ، أن تعليق تصدير نفط كوردستان ، تسبب بأكثر من 7 مليارات دولار من الأضرار الاقتصادية للعراق .

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