التخطيط: العراقي ينفق 70% من دخله على الترفيه والتعليم والصحة

أشرت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، استقراراً واضحاً في عملية استهلاك الفرد العراقي للمواد الغذائية وحجم الإنفاق عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن “هناك 11 قسماً تمثل المرتكزات الاستهلاكية في كل المجالات، من بينها (الأغذية، المشروبات غير الكحولية، الصحة، التعليم، السكن، الأحذية، الملابس، الترفيه، المطاعم وغيرها”، لافتاً إلى أن “هذه الأقسام تقدم حوالي 333 سلعة وخدمة، وتتم متابعتها”.

وأضاف الهنداوي، أن “هناك استقراراً واضحاً في عملية استهلاك المواد الغذائية، إذ كان الفرد العراقي ينفق في عقود سابقة على المواد الغذائية قرابة 90‎%‎ من دخله، فيما تبلغ نسبة الإنفاق على الجانب الغذائي حالياً 30 – 31%، وهذا يؤشر إلى وجود حالة استقرار وحالة إشباع لدى الفرد، حيث اصبح ينفق على جوانب أخرى مثل الترفيه والصحة والتعليم”.