الرئيس بارزاني خلال إستقباله رئيس وزراء بريطانيا الأسبق: مخاطر داعش لم تنتهي وتشكل تهديداً على إستقرار المنطقة

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بوريس جونسون، والوفد المرافق له.

وعبّر جونسون عن سعادته بلقاء الرئيس بارزاني، مشيداً بدوره في مكافحة الإرهاب ووجوده في خطوط التماس الأمامية خلال المعارك، مشيراً الى العلاقات الودية بين المملكة المتحدة وإقليم كوردستان.

وشدد جونسون على ضرورة استمرار التنسيق والدعم والشراكة بين الجانبين لإدامة وتعزيز هذه العلاقات الثنائية.

من جانبه، رحب الرئيس بارزاني خلال اللقاء ببوريس جونسون، شاكراً الدور البارز لبريطانيا في مواجهة الإرهاب، لافتاً الى ان “مخاطر فكر وإيدولوجيا داعش والتي لم تنتهي بالحروب العسكرية لا تزال قائمة”، مشيراً إلى أن “مخاطر إرهابيي داعش تشكل تهديداً على استقرار المنطقة”.

وكانت العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، محوراً آخر للاجتماع، حيث أكد الجانبان على ضرورة حل جميع المشاكل وفق الدستور وعلى أساس التوافق والتوازن والشراكة.