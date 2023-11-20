بوريس جونسن: حماية الاستقلال الاقتصادي لإقليم كوردستان “مهم” للإقليم والمنطقة

أكد رئيس الوزراء البريطاني الاسبق بوريس جونسون، في كلمة له خلال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية في كوردستان بمدينة دهوك، اليوم الاثنين، ان قوات البيشمركة حمت المملكة المتحدة والعالم من تنظيم داعش.

وقال جونسون في كلمته: “سعيد لتواجدي مرة أخرى في إقليم كوردستان، واشعر انني في بيتي”.

وأضاف “لقد تصدت قوات البيشمركة لداعش وهزمته، لقد حمتنا قوات البيشمركة وحمت العالم من تنظيم داعش، ونحن نشكر قوات البيشمركة والكورد على بطولاتهم”.

مستدركاً “إننا بحاجة إلى أن نكون متحدين أكثر من أي وقت مضى لحماية قيمنا المشتركة والقيم الديمقراطية”.

واضاف جونسون “لقد حقق إقليم كوردستان تقدماً كبيراً، لذلك اريد أن أتقدم بالشكر لرئيس الوزراء مسرور بارزاني على هذا التقدم والإصلاحات التي بدأها”.

لافتا الى “ان بريطانيا ستواصل دعم إقليم كوردستان، وعلينا ان نحمي حريتكم واقتصادكم المستقل وهذا امر مهم بالنسبة للمنطقة، كما يجب ايجاد حل جذري للخلافات بين بغداد وأربيل، مع المحافظة على حقوق إقليم كوردستان”.