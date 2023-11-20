متحدث الديمقراطي الكوردستاني: منذ تأسيس العراق يتم التعامل مع نتائج المشاكل المتراكمة وليس مع جوهر المشكلة

الاختلاف في الرؤيا بين الديمقراطي والوطني الكوردستانيين أمر طبيعي

قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد ، ان الحزب ينظر بمسؤولية الى المشاكل القائمة حالياً ويسعى لايجاد الحلول لها عبر الإدارة والعمل المشترك مع المكونات ، والأطراف السياسية في إقليم كوردستان ، مشيراً الى انه على الرغم من الاختلاف في الرؤيا بين حزبه و حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ، الا ان جهودهم مستمرة لاصلاح العلاقات بين الجانبين بالشكل الذي يصب في مصلحة شعب كوردستان.

محمود محمد ، قال في تصريح للصحفيين لدى وصوله الى المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي تحتضنه الجامعة الامريكية في دهوك، اليوم الاثنين ، ان الديمقراطي والوطني الكوردستانيين حزبان يعملان في بلد واحد ، وبالتأكيد هناك منافسة بينهما ، ووجود اختلافات في الرؤيا ليس بالامر الغريب وغير الطبيعي ، لكن في الآونة الأخيرة ازدادت الخلافات بعض الشيء.

مردفاً بالقول ، لكن الأيام الماضية شهدت عقد سلسلة لقاءات بين الجانبين ، لإعادة ترميم العلاقات بالشكل الذي يصب في مصلحة شعب كوردستان.

وأوضح محمود محمد ، ان لدى الجانبين (الديمقراطي والوطني الكوردستانيين) رؤيا مختلفة حيال بعض القضايا ، فيما يتعلق بالتعامل مع العراق ، او مع الجوار ، او بخصوص حل ومعالجة المشاكل داخل إقليم كوردستان ، وهذه الأمور تحتاج لحوارات ومباحثات اكثر.

وبخصوص موعد اجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان ، قال متحدث الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد ، انهم ملتزمون بموعد اجراء الانتخابات ، ونأمل ان لاتحدث اية مشاكل تعرقل او تؤخر اجراءها.

وحول الوضع العراقي ، قال ان هذا البلد ومنذ تأسيسه افتقر الى ثقافة معالجة المشاكل ، لهذا فقد تراكمت هذه المشاكل باستمرار ، ليتم لاحقاً التعامل مع نتائجها وتداعياتها وليس معالجة مع جوهر المشكلة.