مسرور بارزاني: حكومة إقليم كوردستان أوفت بوعودها وحوّلت الكثير منها إلى أفعال ومشاريع

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، أن الحكومة استطاعت تنفيذ الكثير من الوعود التي أطلقتها عبر تحويلها إلى أفعال ومشاريع على أرض الواقع، مشيراً إلى تحقيق الكثير من التقدم في القطاعين الصناعي والزراعي وغيرها من المجالات.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له خلال مراسم وضع الحجر الأساس لمشروعي المجمع الصناعي ومعمل إعادة تدوير النفايات في زاخو: «يسعدني وجودي هنا مرة أخرى في زاخو والمشاركة في تدشين هذين المشروعين المهمين والحيويين واللذين يعودان بالنفع على أهالي المنطقة، كما أحيي الشركات المنفذة للمشروعين وآمل أن تنفذهما على أكمل وجه».

وأضاف: «نعمل على إنشاء هذه المشاريع الصناعية في كل محافظات إقليم كوردستان والتي توفر فرص العمل لآلاف الأشخاص وتساهم في تطوير اقتصاد الإقليم فالتقدم الصناعي ينعكس بشكل جليّ على تقدم إقليم كوردستان»، مبيناً: «اليوم تصنف دول العالم على أنها متقدمة على أساس مدى تطور القطاع الصناعي والإنتاجي وبما يسد حاجة الاستهلاك المحلي».

وتابع أن «إقليم كوردستان منطقة ثرية بالموارد الأولية والثروات الطبيعية وهي الأساس لتنمية القطاع الصناعي كما أن لدى إقليم كوردستان سوقاً نامياً وواعداً وهو قادر على استيعاب المنتجات والسلع والبضائع والتي يمكن توفيرها محلياً وفي المقابل تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج».

وذكر أن «تطوير الاقتصاد يتطلب الربط بين أسواق إقليم كوردستان وهذا يحتاج إلى وجود شبكة طرق لتسهيل التنقل وتقليل الوقت والجهد وبالتالي تقليص الكلفة المالية على صاحب العمل، ونحن نشهد اليوم وجود تحسن في شبكات الجسور والطرق واختصار المسافات بين المحافظات والمدن».

ومضى بالقول، إن «أحد المشاريع المهمة اليوم أيضاً هو معمل إعادة تدوير النفايات والذي يوفر مئات فرص العمل إلى جانب العديد من المنافع الأخرى ومنها حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ على النظافة ومكافحة التلوث ناهيك عن المنافع الصحية حيث أن انتشار النفايات يؤدي إلى تفشي العديد من الأمراض والأوبئة في المنطقة لأن المخلفات والنفايات تشكل بطبيعة الحال خطراً كبيراً على البيئة بسبب تلوث التربة والمياه الجوفية وما له من تأثيرات كبيرة على صحة الإنسان».

وأوضح أن «مشروع إعادة التدوير مشروع مهم للغاية ونحن نعمل على إنشاء مشاريع مماثلة في كل المحافظات«، مبيناً أن «الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بطرق علمية باتت إحدى المسائل التي تحظى بالاهتمام العالمي والتي تواجه البشرية ونحن هنا في الإقليم لسنا ببعيدين عن هذا التحدي ونعمل كل ما يلزم لمواجهته».

وأردف: «لقد استطعنا تحويل الكثير من الوعود التي أطلقناها لتصبح أفعالاً ومشاريع على أرض الواقع فرغم كل الأزمات والتحديات التي واجهت حكومة إقليم كوردستان لكن، وبفضل همّة المواطنين ودعم القطاع الخاص وبالجهود المخلصة لموظفي القطاع العام، فإن الحكومة لم تسقط بل تخطو يوماً بعد الآخر نحو تحقيق النجاحات والإنجازات ونحن نعمل على تحقيق المزيد منها».

وتابع: «خلال الفترة الماضية، شهدنا تحقيق الكثير من التقدم في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها بما يحقق الانتعاش الاقتصادي«، معبراً عن أمله في أن «يتحول هذا التطور إلى ثورة للتقدم الصناعي في كل مدن ومحافظات الإقليم».

واختتم بالقول: «نأمل من كل الأطراف السياسية في إقليم كوردستان والأصدقاء في الخارج دعم برنامج عمل حكومة إقليم كوردستان من أجل تنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية للمواطنين».