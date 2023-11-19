مسرور بارزاني: ضمان الأمن الغذائي أحد الأهداف الرئيسية للتشكيلة الحكومية التاسعة

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد 19 تشرين الثاني 2023، أن الاهتمام بالقطاع الزراعي، والعمل على توفير الأمن الغذائي، أحد الأهداف الرئيسية للتشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، خلال مراسم افتتاح معمل “طحين دستار”، في دهوك، وقال، “أشكر الشركة المنفذة، هذا المعمل سيوفر المئات من فرص العمل للشباب”.

وأشار مسرور بارزاني، إلى أن “الاهتمام بالقطاع الزراعي والعمل على ضمان الأمن الغذائي، أحد الأهداف الرئيسية للكابينة التاسعة، لحكومة إقليم كوردستان، ولذلك عملنا بالتعاون مع القطاع الخاص، خلال السنوات الماضية، على تنفيذ عدد من المشاريع الهامة، لإقليم كوردستان، في مجال تسويق قمح الفلاحين، وشراء القمح والحبوب”.

وقال أيضاً، “سنبذل قصارى جهدنا، لتأمين الأمن المائي، والغذائي، ودعم المنتج المحلي، وبيع محاصيل فلاحي إقليم كوردستان، نطمئن مزارعينا إن الحكومة تدعمهم، وتعمل على إيجاد سوق محلية وخارجية، لمحاصيلهم”.

كما أشار، إلى أن “إنشاء هذا النوع من المصانع، عامل مساعد جدا في تسويق محاصيل فلاحينا، وفي الوقت نفسه تشجيع لهم، للاستمرار في العمل الزراعي والانتاج، لقد فقدوا الأمل لسنوات ولم يتلقوا الدعم الكافي، إلا إنني أطمئنهم، إني شخصياً، أهتم بتطوير قطاع الزراعة، ومساعدة المزارعين، وسنفعل كل ما في استطاعتنا لمساعدتهم، ولن نكل جهداً”.

وأوضح مسرور بارزاني، “كما تعلمون بدأنا خلال السنوات الماضية، بعملية تصدير محاصيلنا المحلية، وسنستمر في التصدير”.

وتابع، “كانت كوردستان منذ القِدم منطقة زراعية هامة، وتمتلك أراضٍ شاسعة وخصبة، وإذا ما استفدنا منها كما يجب، قد نتمكن من ضمان أمننا الغذائي إلى حدٍ ما، ونصبح سلة غذائية للعراق والعالم”.

واسترسل، “حكومة إقليم كوردستان، مستعدة لتقديم كافة التسهيلات، للقطاع الخاص، لتتكاتف في العمل كتفاً بكتف مع القطاع العام للمضي بإقليم كوردستان نحو مرحلة أكثر تقدماً، لذلك أدعو مستثمري إقليم كوردستان، للاستثمار في القطاع الزراعي، والصناعي، لإنعاش اقتصاد كوردستان، وتقليل الحاجة إلى الأسواق الخارجية”.