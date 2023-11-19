جبار ياور: توحيد البيشمركة سيكون في مصلحة جميع الأطراف

قال الأمين العام السابق لشؤون وزارة البيشمركة، جبار ياور، إن عملية توحيد البيشمركة بدأت منذ فترةٍ طويلة.

وأضاف في حديث لـ كوردستان 24، “عام 2009 اتفق الرئيسان مسعود بارزاني وجلال طالباني على دمج قوات البيشمركة، وكانت هناك وزارتان في السليمانية وأربيل، لكن لم تُدمجا، وفي عام 2010 تم دمجهما”.

وتابع: بعد دمج الوزارتين، أُنشأت قيادة واحدة على المستوى الإقليمي، ووفقاً لقانون رئاسة إقليم كوردستان، فإن رئيس الإقليم هو القائد الأعلى لجميع قوات بيشمركة كوردستان.

ولفت ياور إلى أن عملية الدمج “بدأت عام 2010 وأصبحت الآن في عام 2023، وبعد عام 2014 دخل الحلفاء معاً في عملية الإصلاح والتوحيد، والتي بدأوها عام 2018 وتضمنت 35 مادة”.

مؤكّداً أن توحيد البيشمركة وإتمام عملية الدمج “سيكون من مصلحة جميع الأطراف، من أجل خلق قوة محترفة موحدة تحت سلطة حكومة إقليم كوردستان، لحماية المصالح العليا للإقليم”.

وختم ياور حديثه قائلاً: ستحمي هذه القوة الموحّدة كافة مواطني إقليم كوردستان، وجميع الأطراف في كوردستان.