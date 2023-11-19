السوداني يتابع استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي

اطّلع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على نتائج المباحثات التي عقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة وزارة النفط والمشاريع النفطية، وسير تنفيذ خطط الوزارة المعدة لتطوير القطاع النفطي في العراق، وذلك بحضور وزير النفط والكادر المتقدم بالوزارة، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء لشؤون النفط والطاقة».

وأشار إلى أن «الاجتماع شهد استعراض مشاريع قطاعات الاستخراج والتوزيع، ومحور التصدير، ومشاريع الغاز والمصافي، ونسب الإنجاز، وأبرز المشاكل التي تواجه سير التنفيذ، فضلاً عن مناقشة الفرص الاستثمارية المعلنة من الوزارة عام 2023».

وأضاف أن «السوداني اطلع خلال الاجتماع، على نتائج المباحثات التي عُقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي».

وأكد السوداني بحسب البيان، «ضرورة النهوض بهذا القطاع الحيوي، بكل مفاصله؛ لارتباطه بخطط الدولة والتنمية المنشودة”، لافتاً إلى “أهمية استثمار الارتفاع النسبي لأسعار النفط العالمية، في زيادة التخصيصات المالية من خلال الاستثمار الأمثل للنفط والغاز».

وأوضح أن «النفط يُشكِّل المصدر الرئيس للدخل، والحكومة تعمل على تطوير القطاع النفطي والقطاعات الأخرى الخاصة بالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والأسمدة، على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي».