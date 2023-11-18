حكومة كوردستان توافق على 64 مشروعاً استثمارياً في دهوك

شهد القطاع الخاص في محافظة دهوك نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة مع بدء التشكيلة الحكومية التاسعة بإقليم كوردستان.

وتولي التشكيلة التاسعة في حكومة إقليم كوردستان الاهتمام بهذا القطاع لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.

ووافق مجلس الوزراء التاسع لحكومة إقليم كوردستان على 64 مشروعاً في محافظة دهوك والتي خلقت 100 ألف فرصة عمل حتى الآن.

وقال مدير عام الاستثمار في دهوك هفال صادق لـ كوردستان24، في بداية الحكومة التاسعة تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص، لخلق اقتصاد قوي في إقليم كوردستان من خلال المشاريع الاستثمارية التي تشمل جميع قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.

وبحسب بيانات المديرية العامة للاستثمار في دهوك، توجد حالياً 276 مشروعاً استثمارياً في مجالات مختلفة بقيمة ستة مليار دولار في محافظة دهوك.

وقد خلقت هذه المشاريع 20 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

ويعد مشروع محطة دهوك أحد مشاريع القطاع الخاص التي خلقت فرص عمل لعدد كبير من الشباب، حيث من المتوقع أن يخلق المزيد من الفرص عند اكتمال الأجزاء الأخرى من المحطة.

وقال المشرف على محطة دهوك شادن جميل لـ كوردستان 24، “حتى الآن تم توفير حوالي 1000 فرصة عمل للشباب في المحطة، وعند الانتهاء من جميع أجزاء المحطة، فإنه سيخلق فرص عمل لـ 2000 شاب.