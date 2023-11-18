هطول أمطار وثلوج وانخفاض كبير بدرجات الحرارة في إقليم كوردستان

توقع قسم التنبؤات الجوية في وزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان، اليوم السبت، أن تتعرض محافظات ومدن الإقليم إلى منخفض جوي تهطل معه الأمطار بغزارة إضافة إلى تساقط الثلوج في المناطق الجبلية خلال الأيام المقبلة.

وذكر قسم التنبؤات الجوية في بيان نشرته الوزارة اليوم، إنه نتيجة تأثير منخفض البحر المتوسط على إقليم كوردستان من المتوقع أن تبدأ الأمطار المعتدلة بالهطول في عموم منطقتنا، وفي أوقات ليلة الأحد على الإثنين يتعمق تأثير المنخفض المذكور أكثر، وتزداد معه كمية الأمطار الهاطلة، واحياناً ترافقها هطول أمطار رعدية.

وأوضح البيان، أن سرعة الجيدة للرياح ستنشط إلى ما فوق 35 كم/ بالساعة حيث تبدأ أولا في محافظة دهوك، ثم يمتد التأثير إلى محافظتي أربيل والسليمانية وجميع مناطق إقليم كوردستان.

ووفقا للتنبؤات، فإنه صباح يوم الاثنين، ومع قوة ونشاط تأثير هذه الموجة ستهطل أمطار غزيرة، وهناك إحتمال لإرتفاع منسوب المياه في بعض مناطق إقليم كوردستان مثل: آميدي، وجمانكي، ومركز محافظة أربيل، وبحركه، وخبات، وهيران، قوشتپە، وجمجمال، ودربنديخان، وميدان.

وأضاف البيان، أنه بعد ظهر يوم الاثنين ستكون الأمطار متوسطة والثلوج تتساقط في المناطق الجبلية الحدودية وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير بين 5 و8 درجات مئوية، مشيرا إلى، أن تأثير هذا المنخفض الجوي سيستمر الجوي حتى مساء الثلاثاء مع هطول مطري متقطع.