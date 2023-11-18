النفط العراقية تحذر المواطنين من خطورة أحد أنواع إسطوانات الغاز البلاستيكية

حذرت شركة تعبئة وخدمات الغاز في وزارة النفط الاتحادية، اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، المواطنين وساحات ومنافذ بيع إسطوانات الغاز من اقتناء وتداول إسطوانات بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات القياسية والفنية، مشيرةً إلى أن تلك الإسطوانات “تشكل خطراً على حياتهم”.

وقال المدير العام لشركة تعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين في بيان إن “الشركة قد رصدت دخول إسطوانات بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات الفنية والقياسية إلى العاصمة بغداد وبعض المحافظات بطرق وأساليب غير مشروعة”.

وتابع: “نحذر المواطنين من استخدامها أو تداولها لأنها تشكل خطراً عليهم”.

وأكد اتخاذ الشركة إجراءات مشددة على منافذ وساحات بيع الغاز والوكلاء الجوالين، ومفاتحة الجهات الأمنية وشرطة الطاقة والمنافذ الحدودية والسيطرات بين المحافظات لغرض “إلقاء القبض على المتورطين ومصادرة الإسطوانات غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.