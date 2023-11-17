مسرور بارزاني: نؤكد على التزام حكومة إقليم كوردستان بحماية حقوق كافة المكونات

أكد رئيس حكومة كوردستان على التزام الحكومة بحماية حقوق كافة المكونات وتعزيز ثقافة التعايش السلمي بين جميع المكونات في كوردستان.

وقال مسرور بارزاني رئيس حكومة كوردستان في بيان له اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 بمناسبة يوم اللغة والثقافة التركمانية “نبارك يوم اللغة والثقافة التركمانية”.

وأضاف رئيس الحكومة في بيانه “وبهذه المناسبة نؤكد التزام حكومة إقليم كوردستان بحماية حقوق كافة الطوائف وتعزيز ثقافة التعايش السلمي بين جميع مكونات كوردستان”.

وكان برلمان كوردستان في 25 كانون الاول 2019 قد أعلن عن يوم 25 شباط يوم الصحافة التركمانية، ويوم 17 نوفمبر يوم اللغة والثقافة التركمانية، وتمت الموافقة عليه بالتصويت من قبل أعضاء برلمان كوردستان.