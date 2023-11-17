خطط واستعدادات لتشجيع ودعم السياحة الشتوية بإقليم كوردستان

قال المتحدّث باسم الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان، إبراهيم عبدالمجيد، اليوم الجمعة، بأنه هناك توسع في الخطط التي تم وضعها لدعم السياحة الشتوية في الإقليم، وتم تحديد أماكن جديدة لاستقبال السياح في فصل الشتاء.

وقال عبد المجيد لـ(باسنيوز): ” بحسب الخطة الطويلة المدى التي وضعناها للاهتمام بالقطاع السياحي، تم تحديد 8 أنواع من أنواع السياحة سيتم الاهتمام بها كثيراً خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف ” سيكون هناك اهتمام بالسياحة الشتوية، وقد قمنا بالاستعدادات اللازمة لاستقبال السياح خلال موسم الشتاء، والقيام بنشاطات متنوعة”.

لافتا الى ان ” هناك العديد من المناطق السياحية بإقليم كوردستان تتمتع بالمواصفات اللازمة لتنفيذ مشاريع ومرافق سياحية تستقبل السياح خلال فصل الشتاء، وبالاضافة للاماكن الجاهزة حالياً فقد تم تحديد عدة أماكن اخرى لهذا الغرض وستكون مستعدة لاستقبال السياح القادمين من مناطق مختلفة”.