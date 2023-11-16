إغلاق أول مخيم في إقليم كوردستان منذ 2014

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، إغلاق مخيم للنازحين في إقليم كوردستان لأول مرة منذ عام 2014.

الوزارة ذكرت في بيان اليوم الخميس (17 تشرين الثاني 2023)، أنه تم “إغلاق مخيم (قورتو) في محافظة السليمانية كأول مخيم يغلق في إقليم كوردستان منذ نزوح عام 2014”.

بحسب البيان، فإن عملية الإغلاق تمت “ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، الخاصة بمتابعة أوضاع النازحين”.

البيان نقل، عن وزير الهجرة إيفان فائق جابرو، تأكيدها على أن “الأسباب الحقيقية للنزوح الداخلي قد انتهت بفضل الاستقرار المتحقق في مناطق العودة”.

وشددت على ضرورة “إنهاء ملف النزوح بشكل كامل بأسرع وقت عبر ضمان عودة جميع النازحين الذين يعيشون ظروفا صعبة في مخيمات النزوح مع حلول فصل الشتاء”.

يشار إلى أنه، في نهاية العام 2021 أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، إغلاق جميع مخيمات النازحين في البلاد باستثناء إقليم كوردستان.

غير أن المنظمة الدولية للهجرة، وفي آخر تقرير لها صدر في الربع الأخير من تشرين الأول الماضي، قد كشفت عن وجود أكثر من مليون ومئة ألف نازح في عموم العراق، وبينت أن ما يزيد على 64 ألف نازح في العراق يشكلون نسبة 7% من مجموع النازحين الكلي في البلد يعيشون في ظروف سيئة جدا، مشيرة إلى أن أكثـرهم يتمركزون في محافظات صلاح الدين، والأنبار ونينوى وديالى.

المنظمة الدولية ذكرت في تقريرها، أنه “مع انتهاء الحرب مع داعش في العراق فإن مشكلة النزوح المزمنة أصبحت ملازمة لبيئة ما بعد الحرب في البلد”، مشيرة إلى أنه “ما يزال هناك 1.14 مليون يعيشون حالة نزوح بين ظروف معيشية شديدة القسوة ومتوسطة وقليلة الحدة، أغلبهم تقريبا نزحوا من مناطق سكناهم الأصلية ومضى عليهم في المخيمات أو مواقع النزوح أكثر من خمس سنوات”.

وأشارت المنظمة، إلى أنه في ضوء ما ذكر أعلاه، فإنه “من الضروري إدخال حلول مستدامة لمشكلة النزوح في العراق وذلك بتحسين ظروف المعيشة لتمكين الأشخاص النازحين من أن يتخذوا خطوات طوعية تجاه العودة لمناطقهم والاندماج مع المجتمع المحلي أو الاستقرار في أماكن ومواقع جديدة”.