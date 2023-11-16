الديمقراطي الكوردستاني يحذر من تدهور الأوضاع بعد إقالة الحلبوسي

أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، إن الوضع في العراق والمنطقة فوضوي لدرجة أنه يمكن التنبؤ باضطراب كبير”.

وأضاف، خلال بيان، أنه “في هذه الحالة، مسؤولية جميع القوى والأطراف العراقية بشكل عام، والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة بشكل خاص، هي تقييم الوضع عن كثب، وخاصة القرار الأخير للمحكمة الاتحادية العراقية بشأن إقالة رئيس السلطة التشريعية، مما يعمق التعقيدات، في حين كانت التوقعات أن التعقيدات والمشاكل الموجودة ستحل، وليس نحو تراكم المزيد من القضايا، إنه يعرض السلام والأمن الاجتماعي للخطر “.

وتابع، “حزبنا ينظرإلى الوضع، ويشعر بالقلق إزاء التطورات السياسية الأخيرة، وتأثيرها على الأوضاع في العراق سياسياً وأمنيا واقتصاديا وما قد يطرأ من الأحداث غير المتوقعة”.

وأضاف، ” يجب اتخاذ خطوات مسؤولة لتنظيم الوضع من منظور الدستور الدائم، وتنفيذ مواد وفقرات ومبادئ اتفاق ائتلاف إدارة الدولة، وأجندة المحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي “.

ونعود إلى مبادئ بناء العراق الجديد وفق (الشراكة، التوافق، التوازن) وإرساء سيادة الدستور الذي هو الضمان الوحيد للتعايش والاستقرار والتكاتف في العراق.