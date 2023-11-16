“بدعم شيعي – كوردي”.. تحالف العزم: رئيس البرلمان الجديد سيكون من خارج حزب الحلبوسي

أكد تحالف العزم اليوم الخميس، أن رئيس مجلس النواب الجديد، سيكون من خارج حزب تقدم، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي.

وقال القيادي في التحالف فارس الفارس، لوكالة شفق نيوز، ان “الحوارات بشأن اختيار رئيس مجلس النواب الجديد موجودة وهي تجري وفق أجواء إيجابية، وهناك اتفاق على ان يكون رئيس المجلس من خارج حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي”.

وأضاف الفارس أن “القوى السياسية الشيعية والكوردية، ستكون داعمة لأي مرشح يتم ترشيحه من قبل الأغلبية البرلمانية السنية، خصوصاً ان اختيار مرشح هذا المنصب شأن خاص بالبيت السياسي السني، وحتى الان لم نصل مرحلة الأسماء المرشحة، لكن الحوارات مستمرة”.

ويوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري)، قررت المحكمة الاتحادية العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وبدأت المحاكمة في شباط/ فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي. واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ”تزوير” تريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن “هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع”.