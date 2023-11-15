نوفمبر 16, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يرحب بتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين إقليم كوردستان وقطر

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يرحب بتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين إقليم كوردستان وقطر

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023، أول قنصل قطري لدى أربيل، علي صالح الفضال.

خلال الاجتماع، نقل القنصل العام لدولة قطر في أربيل تحيات أمير دولة قطر ورئيس وزرائها إلى الرئيس بارزاني وأعرب عن ارتياحه للعمل في إقليم كوردستان، وأعلن أنه سيبذل قصارى جهده للتعاون والتنسيق في تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتطوير العلاقات بين الجانبين.

وخلال اللقاء ذاته، هنأ الرئيس بارزاني القنصل العام لدولة قطر، مرحباً بتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين إقليم كوردستان وقطر، كما أكد على تطوير الصداقة والعلاقات بين البلدين.

وكان تبادل الآراء بشأن التطورات في المنطقة جانبا آخر من جوانب الاجتماع.

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