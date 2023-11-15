رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس فريق رفيع المستوى تابع للأمم المتحدة

استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء فولكر بيرسيس رئيس الفريق المستقل للمراجعة الإستراتيجية لمهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم، فقد تبادل الجانبان في اجتماع الآراء بشأن مهمة وزيارة بيرسيس للعراق ولقاءاته واجتماعاته مع كبار المسؤولين العراقيين، وسلطا الضوء على مهام وأعمال فرق ووكالات الأمم المتحدة في العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف البيان أنه إلى جانب التعبير عن الشكر والتقدير لدور ومساندة الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها للعراق في مختلف المجالات، أشار الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى جهود وأعمال يونامي التي ساعدت العراق بعد عملية التحرير في تحقيق الاستقرار والتقدم بالديمقراطية وتحسين أداء المؤسسات.

من جهته، عرض بيرسيس الرؤى ووجهات النظر المتعلقة بمهمة يونامي في العراق ومطالبة العراق بمراجعة مهام البعثة الأممية، وأشاد بملاحظات وآراء رئيس إقليم كوردستان بخصوص أعمال ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها في مساعدة ودعم العراق.

وفي محور آخر من الاجتماع، ناقش الجانبان الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وآخر تطورات الوضع السياسي في العراق والمنطقة بصورة عامة.