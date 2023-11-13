نيجيرفان بارزاني: الإسراع في استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان مهم وضروري

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، الإجراءات الرامية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، في الوقت نفسه أكد رئيس إقليم كوردستان الإسراع في استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان مهماً وضرورياً.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، (13 تشرين الثاني 2023)، نائب رئيس الوزراء الاتحادي لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، ووفداً رفيع المستوى مرافقاً له.

وبحسب بيان رئاسة إقليم كوردستان جرى خلال الاجتماع الذي حضره السيدان نائبا وزير النفط العراقي ومعالي وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كوردستان، مناقشة آخر الخطوات والإجراءات الرامية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان ومحادثات الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان في هذا السياق.

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني دعمه للحوار ولخطوات الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان باتجاه حل المشاكل واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن “تعطيل استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان ألحق ضرراً كبيراً بالدخل العام العراقي”، ولهذا عدّ الإسراع في استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان “مهماً وضرورياً”.

من جانبه، أكد وزير النفط العراقي على الإرادة الجادة من جانب الحكومة الاتحادية العراقية ورئيس الوزراء السوداني لحل المشاكل واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وقدم نبذة عن الهدف من زيارته لإقليم كوردستان ونتائج محادثات الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في هذا المجال.وفقاً للبيان.

ووصل إلى أربيل صباح أمس (12 تشرين الثاني 2023) وفد من وزارة النفط الاتحادية العراقية برئاسة وزير النفط العراقي، حيث عقد سلسلة اجتماعات، ومن المقرر أن تدوم زيارة الوفد لأربيل ثلاثة أيام يعمل خلالها على موضوع استئناف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كوردستان.

ويوم امس اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع وزري النفط العراقي، وبحسب البيان الصادر عن حكومة إقليم كوردستان، مساء الأحد أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اجتمع، مع نائب رئيس الوزراء وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني والوفد المرافق له، الذي ضم الوكيل والمديرين العامين في الوزارة، ومدير عام شركة سومو.

وجرى خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول الإجراءات والخطوات المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان.

جدد مسرور بارزاني استعداد إقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط بموجب تفاهم مشترك لتلبية المتطلبات المالية والفنية لعملية التصدير في إطار المبادئ الدستورية والعقود الموقعة واحترام الصلاحيات الدستورية للأطراف كافة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول الكفيلة لضمان النفقات المستحقة الخاصة بإنتاج ونقل نفط الإقليم، حيث خصصت الموازنة العامة الاتحادية المخصصات اللازمة بهذا الصدد.

وأشار إلى أن “توقف تصدير نفط الإقليم، كبّد الخزينة العامة خسائر تقدر بمليارات الدولارات، ويجب استئناف التصدير في أسرع وقت”. وفي هذا السياق، وجّه مسرور بارزاني وزير الثروات الطبيعية في الإقليم بالتنسيق التام مع فريق وزارة النفط الاتحادية الذي من المقرر أن يبقى في أربيل عدة أيام.