نوفمبر 13, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني يشيد بساكو ويؤكد حماية حقوق المسيحيين

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني يشيد بساكو ويؤكد حماية حقوق المسيحيين

أشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، بالدور الذي يؤديه رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو.

جاء ذلك خلال استقبال مسرور بارزاني، لساكو في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب البيان، قدم ساكو، لمحة عن زيارته إلى الفاتيكان واجتماعه مع البابا والكرادلة الكاثوليك في العالم، كما أعرب عن شكره لرئيس حكومة الإقليم، على دعمه المتواصل للمسيحيين وجهوده المبذولة في تعزيز التعايش السلمي بكوردستان.

ووفق البيان، أشاد بارزاني، بالدور المهم الذي يؤديه ساكو، بصفته الزعيم الأعلى للكنيسة الكلدانية، كذلك جدد تأكيده على التزام حكومة إقليم كوردستان في حماية حقوق المسيحيين وعموم المكونات في الإقليم.

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