عبد الله: قوة الكورد تكمن في بقاء الحزب الديمقراطي قويّاً في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم

أعلن عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبد الله، اليوم الاثنين، انطلاق الحملة الانتخابية للحزب لانتخابات مجالس المحافظات في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، داعياً الجماهير إلى التصويت للقائمة التي دافعت عن أرض كوردستان.

وقال شاخوان عبد الله في كلمةٍ له، “نحن في مكتب تنظيم بغداد للحزب الديمقراطي الكوردستاني قدمنا إلى هنا لدعمكم ومساندتكم”، مبيناً أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم الكثير من التضحيات في قضاء خانقين الذي يُعتبر رمزاً لمقاومة الاحتلال”.

وشدد على أن “الكورد سيكونون أقوياء عندما يكون الحزب الديمقراطي الكوردستاني قويّاً في كركوك وخانقين ومخمور وسنجار، وعلى العكس فإن ضعف الحزب الديمقراطي في هذه المناطق، سيُرسِّخ عمليات التعريب والاحتلال”.

وبيّن أنه “على الرغم من عمليات التعريب المستمرة في خانقين وجلولاء ومندلي في العقود القليلة الماضية، إلا أن روح المقاومة والصمود فيها لا تزال في ذروتها، وأهالي هذه المناطق لم يستسلموا في أيِّ وقتٍ وزمان”.

وأكد أنه “لكي نستمر في الحفاظ على هوية هذه المناطق، يتوجب علينا معرفة القائمة التي سنُصوِّت لها في الانتخابات، سواء كانت المشاركة في انتخابات البرلمان العراقي أو انتخابات مجالس المحافظات”.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني انتخابات مجالس المحافظات العراقية في محافظات كركوك ونينوى وديالى بالقائمة رقم 197.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 23 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت العام 2005.