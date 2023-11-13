سيُعمم في العراق.. مشروع كوردستاني لزراعة الأراضي “المهملة” وحماية البيئة

أعلنت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن المباشرة بمشروع إحياء الأراضي غير المستثمرة في الزراعة أو الإسكان وتحويلها إلى مساحات خضراء، مشيرة إلى أن المشروع سيُعمم في مختلف أنحاء العراق.

وقال رئيس شعبة الإعمار في هيئة الإحصاء الكوردستانية، سيروان محمد، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “هذا مشروع جديد بين حكومة الإقليم ومنظمة اليونسكو لاستثمار الأراضي غير الصالحة للزراعة أو السكن”.

وأشار إلى أنه “بعد الإعلان عن المشروع طالبت وزارة التخطيط الاتحادية بتنفيذه في مناطق أخرى من العراق، ولذلك قمنا بتوسيع المشروع ليشمل عموم العراق وإقليم كوردستان بشكل خاص”.

وبين أن “المشروع بتمويل من منظمة اليونسكو وسيساهم في خدمة المواطنين حيث سيتم إعادة الحياة للأراضي غير المستخدمة بسبب عدم توفر مصادر المياه فيها”، مشيراً إلى أن “المشروع هو لخدمة البيئة وسيستمر لغاية عام 2030”.