تعيش قروناً وتطعم الطيور.. أربيل تزرع “مليون شجرة بلوط” على امتداد شارع 120

تعيش قروناً وتطعم الطيور.. أربيل تزرع “مليون شجرة بلوط” على امتداد شارع

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كشفت حكومة إقليم كردستان، الأحد، عن الانتهاء من كافة متطلبات ومستلزمات مشروع زراعة مليون شجرة بلوط على امتداد شارع (120 متري) بمحافظة أربيل، ضمن سقف زمني يمتد 5 أعوام، حيث تنقل البذور بانتظام من الجبال، مشيرة إلى أهمية هذه الشجرة المعمرة التي يمكن ان تبقى حية حتى ألفي عام، وهي تساعد البيئة بالأوكسجين وتمثل غذاءً مثالياً للطيور.

بيان لدائرة إعلام ومعلومات الحكومة قال:

أنجزت حكومة إقليم كوردستان متطلبات تنفيذ مشروع زراعة مليون شجرة بلوط على امتداد شارع 120 بمحافظة أربيل في غضون خمسة أعوام, علما أنه تم حتى الآن زراعة 300 ألف شجرة من هذا النوع.

قالت المشرفة على المشروع گەشبين إدريس لدائرة الإعلام والمعلومات: “إن حكومة إقليم كوردستان من خلال وزارة البلديات والسياحة ستدعم المشروع وتشرف على كافة مراحل وخطوات تنفيذه بالكامل.

من جانبه أشار محمد يوسف مهندس المشروع إلى أنه “يتم جلب بذور الأشجار من جبال كوردستان، ويتم زراعتها ورعايتها بشكل علمي، والإشراف عليها بعناية، لتتحمل الحرارة والجفاف.

ويضيف قائلا، “سيتم ري تلك الأشجار بنظام إعادة التدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء المطلوبة”.

وقالت شيماء فرامەرز، وهي مهندسة في المشروع: “بهذا النظام المتطور يمكننا إنتاج 300 إلى 340 متراً مكعباً من مياه الري يومياً”.

وتعد شجرة البلوط من النباتات التي لها قدرة عالية على تنظيف الماء والهواء, وتحافظ على قوة التربة بسبب جذورها العميقة.

وتصبح تلك الأشجار بحد ذاتها مصدراً مهماً لغذاء الطيور، مما يساهم في تعافيها وديمومتها.

وأشجار البلوط عموما قديمة جدا، وٲعمار بعض تلك الأنواع منها يمتد من 500 إلى 2000 عاما.

وتجدر الٳشارة إلى ان حكومة إلاقليم تبذل جهودًا كبيرة لحماية بيئة كوردستان ومكافحة التغيرات المناخية.

وفي هذا السياق, قال عبد الرحمن صديق، رئيس هيئة حماية وإعادة تأهيل البيئة في حكومة إقليم كوردستان في وقت سابق، إن “إقليم كوردستان اتخذ 7 خطوات مهمة في الماضي لمكافحة التغير المناخي، وفقا للمعايير الدولية, ليتقدم في هذا الجانب على الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية العراقية”.