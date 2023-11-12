نيجيرفان بارزاني يستقبل أول قنصل عام قطري في إقليم كوردستان

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأحد، حسين علي صالح الفضالة، أول قنصل عام قطري في إقليم كوردستان، بعد افتتاح القنصلية العامة لدولة قطر في أربيل.

وخلال لقاء، وإلى جانب التهنئة بمباشرة الفضالة مهام منصبه، أبدى نيجيرفان بارزاني كل الدعم والمساندة له من جانب الجهات المعنية في إقليم كوردستان لإنجاح مهامه، مؤكداَ على استعداد إقليم كوردستان لتطوير علاقاته مع دولة قطر.

من جهته، نقل القنصل العام القطري تحيات أمير قطر إلى رئيس إقليم كوردستان، مبدياً سعادته بافتتاح قنصلية بلاده في إقليم كوردستان ومباشرته مهامه، وأكد على أنه سيبذل كل جهد للتقدم بعلاقات بلاده مع إقليم كوردستان وخاصة في المجال الاقتصادي.

وشكلت آخر مستجدات الوضع في المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك محوراً آخر في اللقاء.